أمريكا تتهم إيران بـ«الابتزاز»

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قالت جاكي وولكوت، مبعوثة واشنطن لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لمجلس إدارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن «تصرفات إيران هي محاولات واضحة للابتزاز». وأضافت «لقد أوضحنا أنهم لن يحلوا المأزق الحالي ولن يجلبوا تخفيفا للعقوبات عن إيران».وصرح رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي للصحفيين بأن هذه الخطوة «تتجاوز حدود خطة العمل الشاملة المشتركة»، في إشارة إلى اتفاق إيران عام 2015 مع القوى الكبرى.
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