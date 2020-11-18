وسط حضور أمني كثيف.. محاولة اعتداء على القنصلية المغربية في برشلونة على يد انفصاليين والجالية تندد

عاش محيط قنصلية المغرب بمدينة برشلونة الإسبانية، اليوم الأربعاء، على وقع محاولة اقتحام من طرف مناصرين لجبهة البوليساريو الانفصالية.

وقال نشطاء في الجالية المغربية بإسبانيا، إن مناصرين للجبهة الانفصالية، حجوا لمحيط القنصلية المغربية، في محاولة لإعادة سيناريو الاعتداء على القنصلية المغربية في فالنسيا، وهو ما تزامن مع وجود وقفة للجالية المغربية المقيمة بإسبانيا، من أجل دعم الموقف المغربي من التطورات في قضية الصحراء المغربية، وسط حضور قوي للأمن الإسباني.

الجالية المغربية التي كانت حاضرة بقيادات جمعياتها، نددت بالاستفزازات الممارسة في محيط القنصلية، مجددة تآكيد دعم المغاربة، ولموقف لبلاد في ظل الأزمة الراهنة.

وكان محتجون موالون للجبهة الانفصالية، قد اعتدوا على القنصلية المغربية في فالنسا، وأنزلوا العلم الوطني، قبل أن يعيده القنصل بيده، وسط تدخل للأمن الإسباني.

الاعتداء على القنصلية المغربية نهاية الأسبوع الماضي، كان قد أثار غضب الحكومة الإسبانية، حيث نددت الخارجية الإسبانية، في بيان، بالاعتداء واعتبرت أن “حقّ الاحتجاج لا يمكن أن يتحوّل إلى انتهاك للقوانين كما حصل اليوم”.

وأكدت على أن التصرف المذكور يتعارض مع مبادئ وقيم اتفاق جنيف القاضي باحترام وحماية كافة التمثيليات القنصلية والدبلوماسية، ملفتة إلى أن التحقيقات متواصلة للكشف عن ملابسات الاعتداء على العلم المغربي.