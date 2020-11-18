بعد استفادتهما من العفو..هل يعود معتقلا حراك الريف الحمداوي والمجاوي إلى مهنة التدريس؟

يحاول يوسف الحمداوي ومحمد المجاوي، المعتقلين السابقين على خلفية “حراك الريف”، العودة إلى مهنة التدريس، وهي مهنتهما الأولى قبل الإعتقال.

وحسب المعطيات المتوفرة، امتثل كل منهما على أنظار المجلس التأديبي، أمس الثلاثاء، في مقر الأكاديمية الجهوية للتعليم، في مدينة تطوان.

وحسب مصادر “اليوم24″، فإن المجلس التأديبي المذكور، أصدر في حقهما قرارا يقضي بتوقيفهما لمدة شهرين، وذلك في انتظار الموافقة النهائية للوزارة الوصية.

وبحسب ما هو متعارف عليه، فإن الأستاذ الذي يوجه أحكاما قضائية تقضي باعتقاله، يمتثل أمام المجلس التأديبي، بعد قضاء محكوميته، والوزارة هي التي تقرر الموافقة على العقوبة أم العكس، التي يصدرها المجلس التأديبي.

واستفاد يوسف الحمداوي ومحمد المجاوي، المعتقلين السابقين على خلفية “حراك الريف” من العفو الملكي الأخير على عدد من المعتقلين بمناسبة عيد العرش.