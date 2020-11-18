اجتثاث عشرات الأشجار بغابة رميلات في طنجة لبناء فيلات يغضب الساكنة- صور وفيديو

شهدت منطقة الرميلات بطنجة، قيام منعش عقاري معروف بالمدينة، بإحداث مشروع عبارة عن فيلتين فخمتين، حيث عمد على اقتلاع العشرات من الأشجار.

وعاينت كاميرا “اليوم 24” المكان، بعد أن قام صاحب المشروع بسحب الإعلان حول المشروع، عقب استنكار واسع في وسائل التواصل الإجتماعي.

وأقدم المنعش العقاري، على اجتثات عشرات الأشجار الممتدة على مساحة شاسعة بغابة الرميلات، تمهيدا لتشييد مشروع عقاري عبارة عن فيلات فخمة.

وسارع المعني بالأمر، إلى سحب لوحة المشروع، عقب الضجة التي خلفها وسط رواد مواقع التواصل الإجتماعي.

وقد عبر عدد من النشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي عن غضبهم واستكارهم لهذا الفعل، حيث طالبوا بفتح تحقيق للكشف عن ظروف وملابسات الترخيص لهذا المشروع.

وعلم “اليوم 24″، أن السلطات المحلية، أمرت بوقف عملية اجتثات الأشجار، ووقف الأشغال بالمشروع.

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