شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية البحريني يدعو من القدس لإحياء محادثات السلام الإسرائيلية-الفلسطينية والان مع التفاصيل

الأربعاء 18 نوفمبر 2020

دعا وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني الذي وصل إلى القدس اليوم الأربعاء في أول زيارة رسمية لمسؤول بحريني كبير، الإسرائيليين والفلسطينيين إلى العودة إلى محادثات السلام الهادفة إلى حل للنزاع بين الجانبين.



وتأتي زيارة الزياني بعد حوالى شهرين من توقيع البلدين اتفاقاً لتطبيع العلاقات في واشنطن.

وقال الزياني خلال مؤتمر صحافي جمعه بنظيره الأمريكي مايك بومبيو ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو "أدعو الطرفين إلى الالتفاف حول طاولة المفاوضات من أجل الوصول إلى حل الدولتين القابل للحياة".

وأكد وزير الخارجية على "ضرورة حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي وترسيخ السلام".

وأشار الزياني إلى أن "قرار البحرين التاريخي بإقامة علاقات مع الدولة العبرية سيساعد على تعزيز فجر السلام في الشرق الأوسط".

وكانت كل من البحرين والإمارات وقعت في 15 سبتمبر (أيلول) اتفاقاً لتطبيع العلاقات مع إسرائيل في حديقة البيت الأبيض.

وكان الزياني وصل إلى تل أبيب قبل ظهر الأربعاء على رأس وفد بحريني رفيع المستوى، حيث استقبله نظيره الإسرائيلي غابي أشكينازي في مطار بن غوريون.

وأشاد أشكينازي خلال مؤتمر صحافي مع الزياني بالزيارة التي جاءت في "يوم تاريخي آخر في الشرق الأوسط".

وقال "من الجميل أن تقابل صديقاً وجهاً لوجه وللمرة الأولى".

وأكد أشكينازي على اتفاق الطرفين على فتح السفارات ومنح تأشيرات سفر لمواطني البلدين.

وقال أشكينازي "اتفقنا على فتح سفارة إسرائيلية في المنامة، وسفارة بحرينية في إسرائيل في أقرب وقت ممكن".

وأضاف "آمل أن نتمكن مع حلول نهاية العام من إقامة احتفالات بمناسبة الافتتاح في كلا البلدين".

وأكد وزير الخارجية الإسرائيلي على أنه "واعتباراً من الأول من ديسمبر (كانون الأول)، سيتمكن المواطن البحريني من تقديم طلب عبر الإنترنت للحصول على تأشيرة لزيارة إسرائيل" معرباً عن أمله في بدء الرحلات بين البلدين في أقرب وقت ممكن.

وأكد الزياني على أن هذه الزيارة التاريخية ما هي إلا خطوة أولى نحو شرق أوسط أفضل وأكثر أمناً وازدهاراً.

واستشهد الزياني في حديثه، بزيارة الرئيس المصري الراحل أنور السادات إلى إسرائيل في العام 1977، والتي تصادف ذكراها الخميس.

وقال الزياني إن السادات "زرع بذور السلام الإقليمي التي تزداد اليوم العناية بها".

والبحرين التي تستضيف على أراضيها الأسطول الأمريكي الخامس، هي رابع دولة عربية تعلن تطبيع العلاقات مع إسرائيل بعد الإمارات (13 أغسطس (آب) 2020)، ومصر (1979)، والأردن (1994).

وأعلن السودان أيضاً عن اتفاق لتطبيع العلاقات مع الدولة العبرية.

وتوجه بومبيو بعد زيارته الأخيرة إلى إسرائيل، في "رحلة رسمية مباشرة" بين تل أبيب والخرطوم.

وكان بومبيو وصل القدس بعد ظهر الأربعاء في زيارة تستمر ليومين، قد يزور خلالها مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة على ما ذكرت صحف إسرائيلية.