شكرا لقرائتكم خبر عن 2349 إصابة جديدة بكورونا بالعراق والان مع التفاصيل

الأربعاء 18 نوفمبر 2020 أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية الأربعاء تسجيل 2349 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 526852 حالة في جميع أنحاء البلاد، فضلاً عن تسجيل 43 حالة وفاة.

وبحسب الإحصائية، فقد بلغ مجموع الوفيات في العراق 11795 حالة بعد تسجيل 43 حالة وفاة اليوم، في حين وصل إجمالي حالات الشفاء الى 455176 حالة بعد تسجيل 2151 حالة شفاء اليوم أيضاً.

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