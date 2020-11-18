شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت : تسجيل 452 اصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 9 حالات والان مع التفاصيل

الأربعاء 18 نوفمبر 2020 اعلنت وزارة الصحة الكويتية ، اليوم الاربعاء، عن تسجيل 452 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 138337 ، في حين تم تسجيل 9 حالات وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 857 حالة.

واكدت الوزارة ،تماثل 798 حالة للشفاء خلال ال24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 129839 حالة.

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