شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا يصيب 55.7 مليون حول العالم والان نبدء بالتفاصيل

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في أنحاء العالم بلغ 55 مليون و736الف و846 حتى مساء أمس الأربعاء بحسب بيانات جمعتها جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.

كما أظهرت البيانات أن عدد الوفيات من فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد19- بلغ مليون و340ألفا و900 حالة.

وبحسب البيانات التي نشرتها الجامعة وبلومبرج، اقترب عدد المتعافين من مرض كوفيد 19- من 8ر35 مليون.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وإسبانيا والمملكة المتحدة والأرجنتين وإيطاليا وكولومبيا والمكسيك وبيرو وألمانيا وإيران وجنوب أفريقيا.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.