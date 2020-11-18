شكرا لقرائتكم خبر عن 164 ألف إصابة و1602 وفاة بكورونا في أمريكا والان نبدء بالتفاصيل

قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الأربعاء، إن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة ارتفع إلى 11 مليونا و300 ألف و635 إصابة بزيادة 164382 إصابة عن الحصيلة السابقة، وأضافت أن عدد الوفيات زاد إلى 247834 بعد تسجيل 1602 حالة جديدة.

وأعلنت المراكز حصيلتها لإصابات كوفيد-19 عند الرابعة عصر أمس الثلاثاء بتوقيت شرق الولايات المتحدة، مقارنة بحصيلتها السابقة التي نشرتها قبل ذلك بيوم.

ولا تعكس حصيلة المراكز الأمريكية بالضرورة الحالات التي تسجلها كل ولاية على حدة.