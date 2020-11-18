شكرا لقرائتكم خبر عن «الإرياني»: إنهاء الحرب في اليمن يبدأ بوقف التدخلات الإيرانية والان نبدء بالتفاصيل

أكد وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، إن حكومته تتفق مع التقرير الذي نشره معهد بروكينغز حول إنهاء الحرب في اليمن وهو ذات موقف الدولة الحريصة على إنهاء الحرب، مشيرا إلى أن هذا الطريق يبدأ بوقف التدخلات الإيرانية والضغط على مليشيا الحوثي للانخراط بجدية في مسار السلام، والذي لن يتحقق إلا تحت الضغط السياسي والعسكري.

وتابع: "تعقيبا على التقرير وللتوضيح فقد انفجرت الحرب في اليمن نتيجة انقلاب مليشيا الحوثي المدعومة من إيران العام 2014 على الدولة والإجماع الوطني المتمثل بمخرجات مؤتمر الحوار الذي شاركت في صياغته كل الأطراف السياسية والمكونات الاجتماعية بمن فيها الحوثيين بإشراف ورعاية الأمم المتحدة".

وأضاف: "مارست مليشيا الحوثي الارهابية فضائع غير مسبوقة بحق المدنيين خلال سنوات الحرب وارتكبت آلاف الجرائم، من قتل وتشريد واختطاف وإخفاء قسري وتعذيب وتجنيد للأطفال وزراعة الاأغام بشكل عشوائي وتدمير منازل المعارضين ونهب ممتلكاتهم، وقادت البلد لأسوأ كارثة إنسانية بحسب توصيفات أممية".

وقال:" كشفت سنوات الحرب عن ضلوع إيران في تدبير وإدارة الانقلاب الحوثي وتقديم الدعم المالي وشحنات الأسلحة وخبراء السياسة والإعلام والتصنيع الحربي بهدف إحكام قبضتها على الجغرافيا اليمنية، وتحويلها إلى منطلق لاستهداف المملكة وتهديد أمن الطاقة والممرات الدولية في باب المندب والبحر الأحمر".

وأكد أن قيام المملكة بدعم الحكومة والشعب اليمني في التصدي للمشروع التوسعي الايراني جاء تلبية للطلب الدستوري الذي قدمه الرئيس عبدربه منصور هادي، وهذا الدعم لا يقتصر على الجوانب العسكرية بل يشمل المجالات الاإسانية والإغاثية والبناء والأعمار ودعم استقرار الاقتصاد ومنع انهيار العملة الوطنية.

وقال: "استطاعت الحكومة والشعب والجيش بإسناد من تحالف دعم الشرعية استعادة غالبية الاراضي اليمنية، والحفاظ على مؤسسات الدولة، وتلبية الحد الادنى من احتياجات المواطنين، ومنع نظام طهران من تحويل اليمن قاعدة لنشر الفوضى والارهاب في المنطقة وتهديد المصالح الدولية والامن والسلم الدوليين.