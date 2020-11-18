شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا: «فايزر ومودرنا» قد يحصلان على الموافقة خلال أسابيع والان نبدء بالتفاصيل

قال وزير الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكي أليكس عازار اليوم الأربعاء، إن اللقاحين المحتملين لشركتي فايزر ومودرنا قد يكونان جاهزين للحصول على موافقة السلطات الأمريكية المختصة تمهيدا لتوزيعهما في غضون أسابيع، مما يفتح الطريق أمام حملة تطعيم واسعة النطاق تبدأ قبل نهاية هذا العام.

وأضاف مسؤولون، أن الولايات والمناطق الأمريكية مستعدة للبدء في توزيع اللقاح في غضون 24 ساعة من الحصول على الموافقة التنظيمية اللازمة. وتابع المسؤولون أن متطلبات التخزين المعقدة لن تكون عائقا يحول دون حصول جميع الأمريكيين على اللقاح.