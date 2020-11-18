شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا: «فايزر ومودرنا» قد يحصلان على الموافقة خلال أسابيع والان نبدء بالتفاصيل
وأضاف مسؤولون، أن الولايات والمناطق الأمريكية مستعدة للبدء في توزيع اللقاح في غضون 24 ساعة من الحصول على الموافقة التنظيمية اللازمة. وتابع المسؤولون أن متطلبات التخزين المعقدة لن تكون عائقا يحول دون حصول جميع الأمريكيين على اللقاح.
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