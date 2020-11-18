شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا: المستوطنات الإسرائيلية انتهاك للقانون الدولي والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الحكومة البريطانية جيمس كليفرلي في بيان بهذا الشأن، أن قرار المحتل الإسرائيلي المضي قدماً في تشييد 1257 مبنى استيطانيا بمنطقة جفعات هاماتوس بالضفة الغربية المحتلة، يعد بمثابة انتهاك للقانون الدولي.
وأضاف: "ندين هذا القرار الذي يتعارض مع هدف إسرائيل المعلن للسلام، وندعو إلى تعليق كل من عملية المناقصة والبناء في جميع المستوطنات الأخرى بالقدس الشرقية وأماكن أخرى في الضفة الغربية على الفور".
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