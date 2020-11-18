ترامب يكسر التقليد.. عيد الشكر في البيت الأبيض

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يبدو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والسيدة الأولى سيكسران التقليد هذا العام بقضاء عيد الشكر الأخير لهما في البيت الأبيض.

ونقلت صحيفة "نيويورك بوست" عن كبيرة موظفي ميلانيا ترامب، أن الرئيس سيغير التلقيد الذي دأب عليه السنوات الثلاث الماضية، حيث اعتاد قضاء عيد الشكر في منتجع مار إيه لاجو في بالم بيتش بولاية فلوريدا.



وكان من المقرر أن يسافر ترامب إلى فلوريدا، الأسبوع المقبل، مع عائلته ولكنهم اختاروا البقاء في البيت الأبيض لقضاء العطلات، وفقا لجدوله الرسمي.





وأعلنت ستيفاني جريشام، كبيرة موظفي ميلانيا، الخبر عبر صفحتها على موقع تويتر.

كان ترامب قد قام بزيارة مفاجئة إلى أفغانستان العام الماضي لقضاء ليلة عيد الشكر مع القوات الأمريكية، على الرغم من جدوله الرسمي الذي وضعه في منتجعه في عطلة نهاية الأسبوع نفسها.

وكشفت تقارير أمريكية أن ميلانيا ستقوم للمرة الأخيرة بتزيين البيت الأبيض هذا العام من أجل احتفالات عيد الميلاد، وهو تقليد اعتادت كل "السيدات الأوائل" على فعله طوال عقود.





ورغم استعداد دونالد ترامب لمغادرة البيت الأبيض بعد خسارة السباق الرئاسي لعام 2020 أمام منافسه الديمقراطي جو بايدن، تستعد عائلة ترامب لقضاء عيد الميلاد الأخير في البيت الأبيض قبل يوم التنصيب يناير/ كانون الثاني المقبل.

ويقال إن ميلانيا ترامب تخطط لمواصلة تقليدها في تزيين البيت الأبيض لعيد الميلاد هذا العام.

ونقل موقع "تي إم زد" الأمريكي، المتخصص في أخبار المشاهير، عن أحد مستشاري ميلانيا، قوله إنها تخطط للقيام بأعمال الديكورات الخاصة بزينة عيد الميلاد هذا العام، على الرغم من تسريب تسجيل صوتي لميلانيا ترامب في وقت سابق من هذا العام ذكرت فيه أنها ليست من المعجبين بهذا النوع من الواجبات.