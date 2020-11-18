التحالف يدمر "مفخخة" حوثية باتجاه السعودية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اعترضت قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن، الأربعاء، طائرة بدون طيار "مفخخة" أطلقتها مليشيا الحوثي الإرهابية باتجاه السعودية.

وقال العميد الركن تركي المالكي، المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، إن "القوات المشتركة تمكنت الأربعاء، من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة، لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية".

وأضاف المالكي، أن "المليشيا الحوثية الإرهابية تتعمد التصعيد العدائي لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بالداخل المدني ودول جوار اليمن باستخدام الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار".

وأكد في تصريحات سابقة، كفاءة القوات المشتركة للتحالف في التصدي لهذه التهديدات وإفشالها برصدها من داخل مناطق سيطرة المليشيا الحوثية وتدميرها والتصدي لها.

ونوه بأن قيادة القوات المشتركة للتحالف تطبق وتتخذ الإجراءات الضرورية كافة لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وتتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لوقف هذه الأعمال الإرهابية والمحاولات الفاشلة بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.