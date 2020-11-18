بوتين قلِق من ارتفاع وفيات كورونا في روسيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء عن أسفه لارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا في البلاد، حيث أعلنت خدمة مراقبة اتحادية عن ارتفاع قياسي بلغ 456 حالة وفاة في يوم واحد.



وقال بوتين في مؤتمر عبر الفيديو مع كبار المسؤولين: "للأسف ، عدد المضاعفات الخطيرة آخذ في الازدياد. الأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن معدل الوفيات آخذ في الازدياد".

سجلت روسيا خامس أكبر عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا في العالم ، مع ما يقرب من مليوني حالة إجمالاً ، وسط زيادة عدد الحالات الجديدة في الأشهر الأخيرة.

واعلن بوتين عن جملة من الاجراءات للتصدي لذلك.

واعلنت البلاد عن ما يقرب من 35000 حالة وفاة مرتبطة مباشرة بالمرض. ولا تشمل حصيلة الوفيات الاتحادية الأفراد الذين أصيبوا بالفيروس لكن تم إرجاع وفاتهم لأسباب أخرى.