الجزائر تسجل حصيلة قياسية يومية لوفيات كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

سجلت الجزائر، اليوم الأربعاء، أكبر حصيلة يومية لوفيات فيروس كورونا المستجد، بعدما رصدت وزارة الصحة، 20 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بزيادة حالتين عن اليوم السابق، ليصل إجمالي الوفيات إلى 2206.



وأعلن جمال فورار، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا في الايجاز الصحفي اليومي، عن تسجيل 1038 إصابة جديدة بزيادة 36 حالة عن حصيلة يوم أمس، ليبلغ بذلك مجموع الإصابات 70 ألفا و629.

بالمقابل تم تسجيل 627 حالة شفاء جديدة، ليصبح بذلك عدد الأشخاص الذين تعافوا من الوباء 46 ألفا و386 ، فيما يتواجد 43 مصابا في العناية المركزة.

وأمام الارتفاع المتزايد لحصيلة وفيات وإصابات فيروس كورونا، دعت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف اليوم، الأئمة، إلى تخصيص خطبة الجمعة المقبلة لموضوع وجوب حفظ النفس باحترام تدابير الوقاية الصحية والتباعد الجسدي.