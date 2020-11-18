- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجزائر تسجل حصيلة قياسية يومية لوفيات كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 نوفمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
سجلت الجزائر، اليوم الأربعاء، أكبر حصيلة يومية لوفيات فيروس كورونا المستجد، بعدما رصدت وزارة الصحة، 20 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بزيادة حالتين عن اليوم السابق، ليصل إجمالي الوفيات إلى 2206.
وأعلن جمال فورار، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا في الايجاز الصحفي اليومي، عن تسجيل 1038 إصابة جديدة بزيادة 36 حالة عن حصيلة يوم أمس، ليبلغ بذلك مجموع الإصابات 70 ألفا و629.
بالمقابل تم تسجيل 627 حالة شفاء جديدة، ليصبح بذلك عدد الأشخاص الذين تعافوا من الوباء 46 ألفا و386 ، فيما يتواجد 43 مصابا في العناية المركزة.
وأمام الارتفاع المتزايد لحصيلة وفيات وإصابات فيروس كورونا، دعت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف اليوم، الأئمة، إلى تخصيص خطبة الجمعة المقبلة لموضوع وجوب حفظ النفس باحترام تدابير الوقاية الصحية والتباعد الجسدي.
كانت هذه تفاصيل خبر الجزائر تسجل حصيلة قياسية يومية لوفيات كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.