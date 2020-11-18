الكويت تطالب بتمثیل عربي في فئة المقاعد الدائمة لمجلس الأمن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

طالبت دولة الكویت نیابة عن المجموعة العربیة، بتمثیل عربي دائم بكامل الصلاحیات في فئة المقاعد الدائمة بمجلس الامن في حال أي توسیع مستقبلي للمجلس.



وقال القائم بالأعمال بالإنابة لوفد الكویت الدائم لدى الأمم المتحدة الوزیر المفوض بدر المنیخ، أمام الجمعیة العامة للأمم المتحدة نیابة عن المجموعة العربیة مساء امس خلال مناقشة مسألة التمثیل العادل في مجلس الأمن وزیادة عدد أعضائه والمسائل ذات الصلة بالمجلس "ان إصلاح مجلس الأمن والتمثیل العادل في عضویته تعد أحد الركائز الأساسیة لعملیة الإصلاح الشامل للأمم المتحدة".

وأضاف المنیخ "ان هذا الامر یجعلنا أكثر تصمیما وإصرارا على تكثیف الجھود الرامیة إلى تحقیق إصلاح حقیقي وشامل لمجلس الأمن الجھة المنوط بھا صون السلم والأمن الدولیین بموجب میثاق الأمم المتحدة لیصبح أكثر قدرة وفعالیة على مواجھة التحدیات في إطار أكثر تمثیل وشفافیة وحیادیة ومصداقیة".

واضاف "أمامنا عدة تحدیات خاصة بمسألة إصلاح المجلس ومن أبرزھا حق النقض (فیتو) الذي ساھم التعسف في استخدامه في حالات عدیدة في النیل من مصداقیة عملیة اتخاذ القرار في مجلس الأمن".

واعرب المنیخ عن الاسف من ان الغالبیة العظمى من حالات استخدام (فیتو) لاسیما خلال العقود الثلاثة الأخیرة كانت في قضایا تخص المنطقة العربیة.

واكد أن المجموعة العربیة تستحق في ضوء خصوصیتھا السیاسیة والثقافیة والتراثیة الحصول على تمثیل في مجلس الأمن الموسع فھي تمثل نحو 350 ملیون نسمة وتضم في عضویتھا 22 دولة بما یمثل قرابة 12 في المئة من العضویة العامة للأمم المتحدة.