أمريكا تسحب 2000 جندي من أفغانستان و500 من العراق

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية عزمها سحب 2000 جندي من أفغانستان و500 من العراق قبل يوم 15 يناير المقبل.



وينخفض بذلك عدد الجنود الأمريكيين في أفغانستان من 4500 إلى 2500، فيما ينخفض عددهم في العراق من 3000 إلى 2500.

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 20 أغسطس الماضي، أن الولايات المتحدة ملتزمة بخروج سريع لقوات التحالف الدولي من العراق خلال 3 سنوات.

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