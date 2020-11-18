طهران من أكثر المدن غلاء في العالم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بينما يعيش الشعب الإيراني معاناة يومية للحصول على لقمة العيش باتت طهران ضمن أكثر المدن غلاء في العالم، وسجلت أكبر قفزة في تصنيف المدن الأعلى في تكلفة المعيشة، حيث ارتفعت 27 مرتبة نتيجة تداعيات العقوبات الأمريكية، وفق تقرير العام 2020 عن تكلفة المعيشة في العالم الصادر عن (ذي إيكونوميست).

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