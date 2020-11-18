شكرا لقرائتكم خبر عن تركيا.. استقالة وزير أم أزمة دولة؟ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كتب: المحرر السياسي

ربما شكلت استقالة براءت البيرق، وزير المالية التركي صهر الرئيس رجب طيب أردوغان، مفاجأة لبعض المراقبين الذين يراهنون على صلته القوية بمركز القرار، إلا أن الاستقالة جاءت تطوراً طبيعياً لما يعانيه الاقتصاد التركي من أزمات متتالية زاد من حدتها تورط تركيا عسكرياً في أكثر من مواجهة على مستوى الإقليم، ما نتج عنه تعرضها لعقوبات اقتصادية، وحصار يضيق الخناق على قطاعاتها الاقتصادية المتعثرة أصلاً.

وتأتي استقالة البيرق، بعد يوم من صدور مرسوم عن الرئاسة التركية، قضى بإقالة رئيس البنك المركزي، مراد أويصال، من منصبه وتعيين ناجي آغبال، رئيس إدارة الاستراتيجية والموازنة بالرئاسة، خلفاً له.

يبدو أن نظام أردوغان سيواجه تصدعات جديدة خلال الفترة المقبلة، في ظل الأزمة الاقتصادية التي تشهدها تركيا، والتي تسببت في الخلافات داخل النظام الحاكم، وفي انتقادات حادة تعرض لها صهر أردوغان.

ولا بد من الإشارة إلى أن تعيين البيرق منتصف عام 2018، كان موضع انتقادات شديدة من قبل أحزاب المعارضة التركية، التي تعتبر إدارة أردوغان للبلاد باتت أقرب إلى إدارة ملكية خاصة يتصرف بها دون رادع.

وكان الوزير المستقيل قد قال في تصريحاته الأخيرة، إن سعر صرف الدولار لا يشغل باله، ولو شاء لخفضه، على حد قوله، وذلك بعد أن كسر الدولار حاجز 8.5 ليرة تركية للمرة الأولى، وأضاف، «لا توجد أزمة في الاقتصاد، إنها مشكلة نفسية».

ولم تشفع القرابة بين البيرق والرئيس التركي، وتنقذه من سقوطه بسبب الضغط السياسي على حزب العدالة والتنمية الحاكم في البلاد، فبعد أن كان البيرق يعتبر الرجل الثاني في الحزب، ويجهز لخلافة أردوغان، أصبح بسبب الانهيار الاقتصادي لتركيا خلال السنوات الماضية، عبئاً على أردوغان، ما مهّد الطريق لتغييبه عن الساحة السياسية.

محاولات تصحيح المسار

ومعروف أن محافظ البنك المركزي الجديد هو الرجل الذي كان يعتمد عليه أردوغان في إدارة شؤون الاقتصاد قبل تولي البيرق الوزارة، في إشارة إلى قبول أردوغان فشل صهره في قيادة دفة الاقتصاد، والحاجة إلى رجل خبير لتصحيح المسار.

ويتوقع مراقبون وخبراء أتراك أن تشهد الفترة المقبلة تصدعاً في النظام التركي، بعد الحرج الذي يتعرض له عدد كبير من النواب في حزب العدالة والتنمية أمام الناخبين؛ بسبب ما آل إليه الاقتصاد التركي، وانهيار العملة المحلية أمام الدولار.

ولم تسعف الحلول المؤقتة التي فرضها أردوغان في حل مشاكل المواطن التركي المتفاقمة. وقد كشف عدد من الأحزاب السياسية المعارضة لصحيفة زمان التركية، أن المواطن يعاني من زيادة الضرائب وتراجع قيمة العملة، و قد تزعزعت ثقته بما يصدر عن الحكومة.

وتندد أحزاب المعارضة التركية بمنهجية وخطط الحزب الحاكم وبرنامجه الاقتصادي الذي أعلن عنه الوزير المستقيل. وقال سليم تيمورجي، المتحدث باسم حزب المستقبل، الذي أسسه رئيس الوزراء التركي السابق أحمد داود أوغلو، إن البيرق «يعتمد على الكذب كسياسة ممنهجة».

وقال علي باباجان، رئيس حزب الديمقراطية والتقدم، إن أردوغان يريد التهرب من مسؤوليته عن الوضع الاقتصادي المتردي بإقالة محافظ البنك المركزي.

وكان كمال كليجدار، زعيم حزب المعارضة الرئيسي في تركيا، قد طالب أردوغان بالكف عن تعيين المقربين منه، خاصة صهره البيرق؛ لإثبات إيمانه بالأمة التركية ومستقبلها.

صدى الاستقالة عالمياً

وربطت وسائل إعلام غربية بين استقالة البيرق وفوز جو بايدن في انتخابات الرئاسة الأمريكية. وقالت صحيفة «لوموند» الفرنسية، إن الاستقالة المستهجنة لصهر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من وزارة المالية، تأتي في ظل تدهور اقتصادي في البلاد، وأزمة مالية متفاقمة بسرعة، بينما جاء إعفاء أويصال بالتزامن مع تأكيد فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن في السباق على البيت الأبيض، وهو خبر سيّئ لأردوغان.

وترى الصحيفة أن إبدال أويصال بإقبال واستقالة البيرق يعتبران مؤشراً على تبني تركيا سياسة اقتصادية أكثر تشدداً بعد سنوات من تثبيت معدلات الفائدة عند مستويات منخفضة من أجل تشجيع النشاط الاقتصادي.

جدولة الديون

وشهدت الليرة التركية أشهراً من الهبوط المستمر؛ حيث فقدت نسبة 34% مقابل اليورو هذا العام. وقد ألحقت هذه الأزمة المالية ضرراً بالمؤسسات ذات المديونية المرتفعة بالعملة الأجنبية، وهو ما اضطر مجموعات تركية كبيرة إلى التفاوض على إعادة جدولة ديونها. ورغم إنفاق البنك المركزي التركي عشرات المليارات لدعم الليرة، فإن ذلك لم يجدِ نفعاً. وقدرت مجموعة «جولدمان ساكس» حجم إنفاق البيرق لدعم الليرة بنحو 100 مليار دولار خلال عام 2020. وأسفر ذلك عن تراجع احتياطي تركيا من القطع الأجنبي بنسبة 21%.

ونقلت «رويترز» عن محللين قولهم إن الرحيل المفاجئ لاثنين من كبار صانعي السياسة الاقتصادية في تركيا، يمهد الطريق لرفع أسعار الفائدة، وتحركات أخرى لوقف انخفاض قياسي في الليرة، حتى مع وجود تساؤلات حول إصلاح القيادة السياسية.

وكانت المخاوف بشأن احتياطيات النقد الأجنبي المستنفدة للبنك المركزي وراء هذا الانخفاض الذي تعاني منه الليرة، والتدخلات المكلفة للدولة في أسواق العملات، والمعدلات الحقيقية السلبية - وهي السياسات التي يمكن أن تنعكس في ظل النظام الجديد - فضلاً عن مخاطر العقوبات الغربية على السياسات الخارجية والدفاعية التركية.

وقال وين ثين، الرئيس العالمي لاستراتيجية العملات في مجموعة «براون براذرز هاريمان»، بعد صدور بيان استقالة البيرق: «لقد قفزت المخاطر السياسية التركية خلال عطلة نهاية الأسبوع».

وأضاف المحلل المقيم في نيويورك: «السبب المعلن عن الاستقالة هو الصحة، لكن من الواضح أن هناك ما هو أكثر مما تراه العين».

وقال كمال كيليجدار أوغلو، زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي، إن الاستقالة ترقى إلى «أزمة دولة»، وانتقد أردوغان لإدارة البلاد على طريقة إدارة «شركة عائلية».

وتعرضت تركيا، أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط، لانكماش حادّ، وتراجعت عملتها بنحو 45٪ منذ أن تولى البيرق زمام الأمور في منتصف عام 2018.

وعلى الرغم من أن النمو الاقتصادي يتعافى من تداعيات فيروس «كورونا»، فإن التضخم عالق عند حوالي 12٪ ونسب البطالة مرتفعة، خاصة بين الشباب، ومن المتوقع أن تقفز مرة أخرى عند رفع الحظر على تسريح العمال.