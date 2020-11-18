شكرا لقرائتكم خبر عن 248 ألف وفاة بـ «كورونا» في أمريكا.. ونيويورك تعيد إغلاق مدارسها الخميس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (رويترز)

اقترب عدد الوفيات الإجمالي بسبب فيروس كورونا في الولايات المتحدة من 250 ألفاً، الأربعاء، بعد يوم من تسجيل أكبر عدد من الضحايا منذ حوالي أربعة أشهر.

وأودت الجائحة، الثلاثاء، بحياة 1596 في الولايات المتحدة، في أكبر حصيلة يومية منذ 27 من يوليو/تموز الماضي، مما أسهم في ارتفاع إجمالي الوفيات المؤكدة منذ بدء الجائحة إلى 248 ألفاً و898، وذلك وفق إحصاء لرويترز.

في سياق متصل، تغلق مدينة نيويورك مجدداً، الخميس، مدارسها العامة بعدما أعيد فتحها بعد نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، وذلك بسبب بلوغ إيجابية فحوص الكشف عن كوفيد-19 نسبة 3%. وغرّد رئيس البلدية، بيل دي بلاسيو: "بلغنا عتبة 3% للفحوص الإيجابية: للأسف، هذا يعني أنّ المدارس ستغلق بدءاً من الخميس 19 نوفمبر/تشرين الثاني/ كإجراء وقائي". وكان هذا القرار مرتقباً برغم أنّه مثير للجدل، إذ إنّ الفحوص أظهرت أنّ نسبة الإيجابية في المدارس كانت أقل بكثير من المعدل المتوسط في المدينة.