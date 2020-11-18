«ديوا» تعتمد أخلاقيات الذكاء الاصطناعي لدبي الذكية

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

اعتمدت هيئة كهرباء ومياه دبي، مبادئ وإرشادات أخلاقيات الذكاء الاصطناعي لـ«دبي الذكية» في حالات الاستخدام الـ13 لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي عبر مختلف قطاعات الهيئة.

وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «نعمل في الهيئة في إطار رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي؛ للارتقاء بالخدمات؛ وتعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للثورة الصناعية الرابعة؛ حيث بدأت الهيئة رحلتها في الذكاء الاصطناعي منذ عام 2017 عبر تطوير خريطة طريق لتطبيقات الذكاء الاصطناعي».

وأشاد يونس آل ناصر، مساعد المدير العام لدبي الذكية، والمدير التنفيذي لمؤسسة بيانات دبي، بالتقدم الذي أحرزته هيئة كهرباء ومياه دبي في تطوير حالات الاستخدام القائمة على الذكاء الاصطناعي، بما يتوافق مع مبادئ وإرشادات أخلاقيات الذكاء الاصطناعي.

وتشمل حالات الاستخدام الـ13 للذكاء الاصطناعي في هيئة كهرباء ومياه دبي، مختلف قطاعات الهيئة: تخطيط الانقطاع والتنبؤ بالأحمال، والتنبؤ بتوليد الطاقة الشمسية، وتصميم الشبكة وتخطيط المنطقة، والتفتيش البصري على الطاقة الشمسية، والخلايا الكهروضوئية، و«رماس» موظف الهيئة الافتراضي، والاستجابة الذكية، وبرنامج نهجي المستدام، ومشروع إدارة أداء الأصول والمراقب الذكي للتوربينات الغازية، وتصنيف أهمية أصول التوزيع.

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