الوحــدة يجـدد لبيمـنتا حـتى 2021

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

أعلن نادي الوحدة عن تمديد عقد البرازيلي لوكاس بيمنتا لاعب الفريق الأول، المقيد ضمن فئة المقيمين حتى عام 2024.

يذكر أن الوحدة تعاقد مع المدافع الشاب صاحب ال20 عاماً في فترة الانتقالات الشتوية في يناير/ كانون الثاني 2019، بعقد لمدة موسمين قادماً من نادي بوتافوغو البرازيلي.

وحرصت إدارة شركة الوحدة لكرة القدم على تمديد عقد اللاعب بعد أن أصبح ضمن الأسماء الأساسية والمميزة في دفاع العنابي، وقد شارك مع الفريق الأول في 13 مباراة منذ انضمامه للفريق، منها 10 في الدوري إلى جانب مباراتين في دوري أبطال آسيا ومباراة في كأس الخليج العربي.