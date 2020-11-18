شكرا لقرائتكم خبر عن منح دروجبا ميدالية خط الدفاع الأول والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - منح مجلس دبي الرياضي ميدالية خط الدفاع الأول إلى ديديه دروجبا النجم والهداف السابق لنادي تشيلسي الإنجليزي ومنتخب ساحل العاج.

سلم سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي الميدالية إلى النجم العالمي بحضور ناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام، وذلك أثناء زيارة دروجبا لمقر مجلس دبي الرياضي في حي دبي للتصميم.

وبحث المجلس سبل تعزيز التعاون الرياضي مع النجم العالمي الذي أكد عزمه الاستثمار بالمجال الرياضي في دبي، كما تجول في أروقة المجلس وقدم قميصه مع فريق تشيلسي هدية إلى مجلس دبي الرياضي.

وأعرب دروجبا عن سعادته بزيارة الدولة، وقال «أحببت دبي منذ مجيئي إليها عام 2004، فالناس هنا يتميزون بالود والكرم، وأصبحوا مثل عائلتي، كما أن جودة الحياة والأمان وفخامة العيش في دبي لا تضاهى بأي مكان في العالم، وأهنئ قيادة الدولة على الجهود المبذولة لجعل الناس يعيشون سعداء وفي مكان آمن».