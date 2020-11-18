شكرا لقرائتكم خبر عن ذياب بن محمد يثمن دور الجهات المتبنية بيئة عمل داعمة للوالدين والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

ثمّن سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، رئيس هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، وبالتزامن مع احتفالات العالم بمناسبة اليوم العالمي للطفل 2020، جهود مجموعة من الجهات الوطنية شبه الحكومية، والخاصة، لمبادراتها وجهودها المبذولة في تبني واستحداث سياسات وأطر عمل ومرافق داعمة للوالدين العاملين لديها.

جاء ذلك في أعقاب فعالية افتراضية نظمتها الهيئة مع 10 جهات وطنية، بحضور سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، رئيسة اللجنة العليا عضو مجلس الأمناء، إلى جانب سمو الشيخة شمسة بنت محمد بن زايد آل نهيان عضو مجلس أمناء الهيئة، والدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع عضو مجلس أمناء الهيئة، وريم بنت عبدالله الفلاسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة عضو مجلس أمناء الهيئة، وسناء محمد سهيل رئيس فريق تأسيس هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، وعدد من أعضاء الإدارة العليا، وممثلين عن هذه الجهات، بالتزامن مع احتفالات العالم بمناسبة اليوم العالمي للطفل 2020، الذي يقام هذا العام تحت شعار «الاستثمار في المستقبل يعني الاستثمار في أطفالنا».

متطلبات العائلة

وأكد سموه أهمية توفير بيئات عمل مرنة وداعمة للوالدين والأسرة، لا سيّما في ظل الظروف الحالية التي فرضت على الموظفين تحديات جديدة للموازنة بين احتياجات العمل، ومتطلبات العائلة عند العمل عن بعد، لافتاً إلى أهمية تبني جميع جهات العمل لسياسات وأطر عمل مرنة ومرافق داعمة للوالدين لتعزيز دورهم في تقديم الرعاية والدعم اللازمين لأطفالهم وتعزيز صحتهم النفسية، خاصة ممن لديهم أطفال من أصحاب الهمم.

وأعرب سموه عن تقديره لهذه الجهود، مؤكداً أنه من خلال توفير الدعم للوالدين العاملين، فإننا نساهم بشكل جماعي في ترسيخ أسس التنشئة الصحيحة في سبيل دعم مسيرة التنمية الشاملة للأجيال المقبلة، ورسم ملامح مستقبل أكثر إشراقاً لإمارة أبوظبي، ودولة الإمارات، وخلق بيئات عمل أكثر جاذبية للكفاءات المواطنة في القطاع الخاص، وتحقيق التوازن في عملية توظيف المواطنين بين القطاعين الحكومي، والخاص.

وحضر ممثلون عن هذه الجهات، كل من: الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجمــــوعة شركاتها، ومحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للطبيعة، ومحمد المبارك رئيس دائرة الثقـــافة والســـياحة رئيس مجلسي إدارة شركة الدار العقارية وشركة ميرال، وخلدون المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفــــيذية الرئيس التنفــــيذي للمجموعة والعضو المنتدب في مبادلة، وخالد بن شيبان المهيري رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للضمان الصحـــــي – ضمان، ورزان المبارك العضو المنتدب لجمعية الإمارات للطبيعة، وأحمد عبدالجليل الفهيم رئيس مجلس إدارة مجموعة الفهيم، ونبيل رحيم، رئيس الأسواق العالمية، ومحمد المرزوقي، رئيس المصرفية العالمية، والدكتور راكيش إم سوري الرئيس التنفيذي لكليفلاند كلينك أبوظبي، ومارييت ويسترمان نائب رئيس جامعة نيويورك أبوظبي.

الخطوات الإيجابية

وكانت هذه الجهات بادرت باتخاذ حزمة من الإجراءات والخطوات الإيجابية لتطوير بيئة عمل داعمة للوالدين، من خــــلال اعتمـــاد العديد من السياسات الداعمة للعائلات التي تتفهم احتياجاتها كمنح إجازات أمومة وأبوة كافية، والمرونة في ساعات العمل، وتخصيص غرف خاصة بالرضاعة، وتوفير بيئات عمل داخلية مرنة تدعم التوازن الإيجابي بين العمل والحياة للوالدين، كما حرصت بعض هذه الجهات على اعتماد عدد من المبادرات الأخرى المتميزة التي تهدف لتوفير الدعم للوالدين العاملين لديها.

الاستثمار في الإنسان

قال محمد خليفة المبارك: تقوم هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة بلعب دور مهم ومحوري في رعاية وحماية أجيالنا المستقبلية، وضمان دعم أولياء الأمور في مكان العمل لتحقيق مصلحة كل من العائلات وأصحاب العمل».

أماكن عمل داعمة

من جانبها، أشارت سناء محمد سهيل رئيس فريق تأسيس هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، أهمية توفير أماكن عمل داعمة للوالدين العاملين.

توجيهات القيادة

قال الدكتور سلطان أحمد الجابر: «كلمات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بأن أثمن مواردنا ليست في باطن الأرض، أو تحت سطح البحر، إنما هي كوادرنا البشرية الكفؤة، والمؤهلة تعتبر مصدر إلهام لنا في «أدنوك»، حيث نعمل دائماً على ترجمة توجيهات القيادة الرشيدة بالاستثمار في مواردنا البشرية إلى خطوات عملية، إيماناً بأهمية دورها في الحفاظ على مكانة الشركة الرائدة ومساهمتها الفاعلة في تحفيز ودفع النمو في الدولة».

وأكد أن الأسرة في دولة الإمارات تحظى باهتمام كبير من القيادة الرشيدة، وكذلك بدعم ومتابعة مستمرة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، «أم الإمارات»، حفظها الله، التي توجه دائماً بتعزيز الصلات الاجتماعية في النسيج الأسري الإماراتي، والتأكيد على معاني الوحدة والترابط بين كافة أفراد الأسرة والمجتمع لبناء جيل يعتزّ بهويته.