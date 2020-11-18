شكرا لقرائتكم خبر عن «كـوليكشـن» يتحـدى «فنـار» فـي ثانـي سباقـات ميـدان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أحمد عزت

ينطلق اليوم ثاني سباقات ميدان، في حفل يشتمل على سبعة سباقات مثيرة للاهتمام، وبدايتها عربية مع تحدي بني ياس بالفئة الثانية وبمشاركة عدة نجوم يحملون ألقاباً في أهم السباقات خلال المواسم الماضية، وتخصص باقي الأشواط للخيول المهجنة الأصيلة، اثنان منها للمبتدئة التي تسعى لتحقيق إنجازات عظيمة في المستقبل، وتشارك حوالي 74 خيلاً في الحفل الذي تبلغ قيمة جوائزه المالية 645 ألف درهم.

ويحتضن الشوط الخامس سباق كونديشنس لمسافة الميل بمشاركة ثلاثية للمدرب واتسون، وعلى رأسها «ذا غريت كوليكشن» الأبرز في السباق وصاحب أعلى تصنيف، وهو فائز على ذات المضمار والمسافة، وينافسه رفيقه في الإسطبل «فنار» الذي لم يتوج محلياً بعد، وينضم إليهما «جالفنايز» صاحب الخبرة.

وتنطلق أولى المواجهات المصنفة للخيول العربية الأصيلة في موسم ميدان في بداية الحفل، وهو سباق بني ياس (جروب 2) لخيول الأربع سنوات فما فوق لمسافة 1400 متر، بوجود أسماء لامعة مثل «إيه إف السجنجل» حامل لقب مزرعة الروية، ورفيقه في الإسطبل «إيه إف الوجل» بطل واحة ليوا، وتنافسه الوصيفة «آر بي موني تو بيرن».

وتتنافس خمس مهرات في عمر السنتين بالشوط الثاني المخصص للمبتدئة على مسافة 1200 متر، ولم تشارك أي منها في السباقات من قبل سوى «جميرا بيتش» القادمة من بريطانيا، ويعود «زبردست» في الشوط الثالث المخصص للمبتدئة لمسافة 1400 متر لمواجهة «أنتونيو فيفالدي» الذي ينطلق على الأرضية الرملية للمرة الأولى.

ويستهدف «رويال ساندز» لقب الشوط الرابع – هانديكاب، لمسافة 1400 متر بعد إحرازه الوصافة في مشاركته الأولى في حفل ميدان المنصرم خلف «ريتش آند فيمص» الذي تحسن مستواه بشكل ملحوظ، فيما يعود «بيتشكومبر» لميدان بعد غياب دام سنتين وفي رصيده لقب واحد أحرزه في جبل علي، كما يسعى «ميادين» لمضاعفة رصيده في ميدان.

وتتجه الأنظار نحو «إمبورتانت ميشن» في تحدي السرعة لمسافة 1200 متر بالشوط السادس – هانديكاب، وأثبت ابن «مور ذان ريدي» خلال الموسم الماضي أنه يفضل المسافات القصيرة، لكنه يحمل ثاني أعلى وزن خلف «لافاسبين» الغائب عن الصدارة طوال الموسم الأخير، ويستفيد «كاليفورنيا جامبو» من عامل الوزن رغم أن الفرص تبدو أفضل بالنسبة لخيول أكثر خبرة مثل «واي أوف ويزدوم» و«كينفر إدج».

وحقق «إمورتلايزد» أفضل نتائجه في ميدان ويعود ليفتتح موسمه في الشوط الأخير لمسافة 2000 متر – هانديكاب، أمام 10 خيول فائزة في مختلف المضامير، مثل «غندوغدو» الذي تعود على الفوز في ميدان على مختلف المسافات ومعه رفيقه في الإسطبل «فيلوسوفر»، فيما يعود «مقدام» للمضمار الذي شهد مشاركته المحلية الأولى، لكنه يجرب الأرضية الرملية في ميدان للمرة الأولى.