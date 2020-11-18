السيطرة على حريق بمصنع لطباعة الكتب بالعاشر من رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:
تمكنت قوات الحماية المدنية بالشرقية، اليوم الأربعاء، من السيطرة على حريق بمصنع طباعة كتب مدرسية، بالمنطقة الصناعية الثانية بدائرة قسم أول العاشر من رمضان.
كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء دكتور أيمن مطر، نائب مدير الأمن لقطاعي الجنوب والعاشر من رمضان، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بمصنع لطباعة الكتب المدرسية بالمنطقة الصناعية الثانية بدائرة قسم أول العاشر.
دفعت قوات الحماية المدنية، بإشراف العميد محمد العادلي، مدير الحماية المدنية بالشرقية، وبرئاسة المقدم عبدالحميد أبو فول، رئيس قسم الحماية بالعاشر، بـ 5 سيارات إطفاء، تمكنت من السيطرة على النيران وإخمادها، فيما أسفر الحريق عن احتراق 15 بكرة ورق كبيرة الحجم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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