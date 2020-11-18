تونس تخفف القيود عن بعض الأنشطة مع استقرار نسبي للوضع الوبائي

محمد اسماعيل - القاهرة - تونس - (د ب أ)

أعلنت الحكومة التونسية اليوم الأربعاء، عن تخفيف القيود عن بعض القطاعات في ظل استقرار نسبي وصفته بـ"الهش" للوضع الوبائي المرتبط بجائحة كورونا.

وسمحت الهيئة الوطنية لمكافحة كورونا بأداء الصلوات الخمس في المساجد بدءا من يوم الاثنين المقبل 23 نوفمبر بعد تعليق دام لأسابيع.

كما سمحت الهيئة بممارسة الأنشطة الثقافية المرتبطة بحلقات التكوين والتدريب والورشات وتنظيم العروض ومتابعتها عن بعد، والتمديد في ساعات العمل للمطاعم حتى الساعة السابعة مساء بدل الرابعة عصرًا ولكنها أبقت على حظر التجوال الليلي.

وتأتي هذه القرارات في أعقاب احتجاجات نفذها عاملون في القطاع الثقافي والفني وعمال المقاهي وعمال الليل ضد القيود المفروضة على أعمالهم والتي كبدتهم خسائر مالية وفقدان وظائف.

وقال وزير الصحة فوزي مهدي في مؤتمر صحفي اليوم "يمكن الحديث اليوم عن استقرار نسبي، وفي نفس الوقت هش سواء على مستوى سرعة انتشار فيروس كوفيد-19 أو في عدد الوفيات إلا أن الحصيلة الإجمالية تبقى مرتفعة".

وأفاد الوزير أنه على مدى الأسبوعين الماضيين بلغت نسبة الإصابات 145 إصابة لكل 100 الف ساكن ووفاة 1342 شخصا طوال شهر أكتوبر و705 في النصف الأول من الشهر الجاري جراء وباء كورونا.

وإجمالاً مكن الوضع الوبائي المستقر نسبيا من تخفيف الضغط على المستشفيات العمومية، فيما بلغت نسبة الاكتظاظ في غرف الإنعاش 85%.

