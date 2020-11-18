الدنمارك : قتل جميع حيوانات المنك المصابة بفيروس كورونا

صرحت هيئة الطب البيطري والغذاء الدنماركية، بأن جميع حيوانات "المنك" المصابة بفيروس كورونا والتي تعيش في مزارع الفراء قد قتلت.

ونشرت الإدارة البيطرية والغذائية الدنماركية، رسما بيانيا على موقع "تويتر"، يوضح كيفية القضاء على حيوانات المنك المصابة بالفيروس ابتداء من 23 أكتوبر الماضي، وأضافت رسما بيانيا يوضح عدد المزارع التي قتلت فيها هذه الحيوانات.

وكانت الحكومة الدنماركية قد أعلنت

مطلع الشهر الماضي أنها تخطط لإعدام ما يصل إلى مليون من حيوانات المنك التي تم تربيتها في مزارع الفراء لمنع المزيد من انتشار فيروس كورونا المستجد

وأطلقت وكالة صحية تابعة للاتحاد الأوروبي تحذيرًا من أن انتقال فيروس كورونا بين حيوانات المنك، قد يؤدي إلى تحوّر سريع

للفيروس قبل أن ينتقل إلى البشر.

وأشارت الإرشادات الجديدة المحدّثة الخاصة بالمركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها والمتعلقة بانتشار كورونا بين المنك، إلى أن الفيروس قادر على تكديس الطفرات بسرعة أكبر في هذه الحيوانات.

وفي الدنمارك، تم تشخيص 214 شخصا على أنهم تعرضوا لتغيرات بـ"سارس- كوف- 2"، مرتبطة بالمنك، وكانت 12 حالة منها تحمل طفرات فريدة، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ويعتقد العلماء أن هذه الطفرات التي يطلق عليها اسم "المجموعة 5"، ذات حساسية منخفضة لتحييد الأجسام المضادة في كل من المنك والبشر.