روسيا: يجب على واشنطن إلغاء العقوبات أحادية الجانب على إيران

قال مندوب روسيا الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ميخائيل أوليانوف، إنه يتعين على الولايات المتحدة إلغاء جميع العقوبات أحادية الجانب، التي فرضتها على إيران بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الإيراني في عام 2018.
وأكد أوليانوف في تصريح حسبما أفادتقناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة عليها ضمان التنفيذ الكامل لالتزاماتها، وأن تقوم على الفور بتصحيح كل الانتهاكات، بما في ذلك إلغاء جميع العقوبات أحادية الجانب ضد إيران، التي فرضتها بعد الانسحاب من خطة العمل المشتركة في عام 2018".
وأضاف أوليانوف "ندعو واشنطن للتخلي الفوري عن مواصلة سياسة تقويض قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231، الذي يعد ساري المفعول على الرغم من محاولات واشنطن منع ذلك، ومن الجهود الفاشلة لاستعادة قرارات مجلس الأمن الدولي التي ألغيت سابقًا بشأن العقوبات على إيران".
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