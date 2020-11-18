روسيا والصين تبحثان سبل الحفاظ على الاتفاق النووي الإيراني

ناقش وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في اتصال هاتفي مع نظيره الصيني وانج يي الحفاظ على الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني، إضافة إلى العلاقات الثنائية بين البلدين.
وجاء في بيان للخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، أن "الجانبين تبادلا الآراء حول حالة علاقات الشراكة الاستراتيجية الروسية الصينية، التي تستمر فيالتطور في هذه الظروف الاقتصادية والوبائية الصعبة".
وأضاف البيان أنه تم تركيز الاهتمام على جدول الاتصالات الثنائية المقبلة على المستويين العالي والأعلى، وكذلك على بعض المسائل العملية المتعلقة بالتعاون الثنائي وفي إطار اتفاق رئيسي البلدين حول دمج الخطط لتطويرالاتحاد الاقتصادي الأوراسي والمبادرة الصينية "حزام واحد وطريق واحد".
وبحث الوزيران كذلك "القضايا الملحة لجدول الأعمال الدولي، بما في ذلك الوضع في بيلاروس ودول آسيا الوسطى والحفاظ على الاتفاق النووي الإيراني".
وأعرب الجانبان عن رضاهما عن التنسيق بين روسيا والصين على الساحات الدولية، وقبل كل شيء الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ومجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وكذلك ضمن منظمة شنغهاي للتعاون ومجموعة "بريكس".
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