الحوثي يمنع مصابي كورونا من المستشفيات

مع قيام الحوثيين خلال الفترات السابقة، بمنع الشرائح اليمنية من الاستفادة من الخدمات الطبية، إلا بمقابل مادي كبير، يعجز الكثير عن توفيره، بالإضافة إلى أزمة جائحة كورونا ، كشف مصدر طبي في صنعاء توجيهات وزير الصحة والسكان الحوثي، طه المتوكل، بعدم استقبال حالات كورونا بالمستشفيات التابعة لسيطرتهم، مع حصرهم بمنح العناية الطبية لعناصر الحوثيين وأقاربهم فقط. وأوضح المصدر أن قرار المنع الحوثي، يأتي في ظل تردي الخدمات الصحية، وسيزيد من أعداد الوفيات وارتفاع عدد الإصابات، وحدوث كارثة صحية بسبب التعنت الحوثي.

ارتفاع الحالات

أكد المصدر أن صنعاء تشهد ارتفاعا كبيرا في حالات مرض كورونا، مع تحفظات متعمدة من الحوثيين بعدم إعلان الأرقام الصحيحة، وعدم توجيه المواطنين بالتقيد بالإجراءات الوقائية الطبية لمواجهة المرض، إضافة إلى التعمد بإجراء الامتحانات الدراسية في المدارس والجامعات، تحت مخالطة كبيرة، إلى جانب سوء التنظيم في المواقع التجارية والمطاعم، وغيرها من أماكن تجمعات الناس.

المواد الطبية

أشار المصدر إلى أن الحوثيين صادروا كافة الخدمات الطبية لمصالحهم الخاصة، واستنزفوا كافة مواد الإغاثة الطبية، وقاموا بتحويلها للجبهات والمستودعات الخاصة بتلك القيادات.

كما أن هناك قيادات حوثية، قامت بتحول كميات من الأدوية والمستلزمات الطبية المختلفة لمنازلهم، وتعرض عدد من المستشفيات في وقت سابق لعمليات نهب من تلك العصابات الحوثية.

التدخل الفوري

طالب المصدر بتدخل دولي فوري، نظرا للمعاناة التي يعيشها السكان في صنعاء، من تمرد ومعاملة الحوثيين في المجالات الصحية، خاصة وأن هناك مستوصفات أغلقها الحوثيون، وحولوها لثكنات عسكرية، كما أن المستشفيات القائمة تعاني نقصا في الخدمات والأدوية. وقيام الحوثيين بإجبار عدد من الأطباء علي الذهاب إلى الجبهات، للإشراف على صحة عناصرهم القيادية فقط، متجاهلين بقية المقاتلين، ويتركونهم لمواجهة مصيرهم بالموت دون أي عناية بهم.

كيف يساهم الحوثي في رفع إصابات كورونا

إجبار عدد من الأطباء علي الذهاب إلى الجبهات للإشراف على صحة عناصرهم القيادية فقط

التعمد بإجراء الامتحانات الدراسية في المدارس والجامعات تحت مخالطة كبيرة

سوء التنظيم في المواقع التجارية والمطاعم، وغيرها من أماكن تجمعات الناس

منع استقبال حالات كورونا بالمستشفيات التابعة لسيطرتهم

عدم توجيه المواطنين بالتقيد بالإجراءات الوقائية الطبية

التحفظ المتعمد بعدم إعلان الأرقام الصحيحة

تعرض عدد من المستشفيات لعمليات نهب

استنزفوا كافة مواد الإغاثة الطبية

مصادرة كافة الخدمات الطبية

إغلاق المستوصفات