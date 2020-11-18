انضمام باكستان إلى التحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب

كما رحَّبَ بهم الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب المكلف اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي، راجياً لهم التوفيق في أداء مهام عملهم، منوهاً بالدور الكبير المنوط بهم في ما يخدم التحالف الإسلامي العسكري ومبادراته في محاربة الإرهاب.
يُذكر أن التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يضم 41 دولةً، تعمل معاً لتنسيق وتكثيف جهودها في الحرب الدَّولية على التطرف العنيف والإرهاب والانضمام إلى الجهود الدَّولية الأخرى الرامية إلى حفظ الأمن والسِّلم الدَّوليين.
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