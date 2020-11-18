الجزائر تعتقل إرهابيا ثانيا أُطلق سراحه في مالي

وأوضح بيان للوزارة أن هذه العملية تمت بعد مراقبة ومتابعة مستمرة للمطلوب منذ دخوله عبر الحدود مع مالي. وكان الجيش الجزائري قد أعلن في 28 أكتوبر الماضي عن اعتقال إرهابي آخر يُدعى مصطفى درار في مدينة تلمسان شمال غربي البلاد، بعد مراقبة تحركاته عقب عودته من شمال مالي حيث كان معتقلا لدى السلطات المالية، وتم إطلاق سراحه بداية شهر أكتوبر بعد مفاوضات خاضتها أطراف أجنبية.
وأسفرت تلك المفاوضات -حسب بيان وزارة الدفاع الجزائرية- عن إبرام صفقة تم بموجبها إطلاق سراح أكثر من 200 إرهابي ودفع فدية مالية للجماعات الإرهابية مقابل الإفراج عن 3 رهائن أوروبيين.
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