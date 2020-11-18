القلق من قرار خفض القوات الأمريكية في أفغانستان

مع الإعلان السابق لوزارة الدفاع الأمريكية ،أن الولايات المتحدة ستخفض عديد قواتها في أفغانستان إلى 2500 عسكري في ناير 2021 أي أدنى مستوى لها في هذه الحرب المستمرة منذ عقدين تقريبا، أعربت الحكومة الألمانية عن قلقها من عواقب محتملة لخفض لقوات الأمريكية في أفغانستان على "تقدم محادثات السلام" في هذا البلد. وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس خلال مؤتمر صحافي: "نحن قلقون خصوصا من تبعات الإعلان الأمريكي المحتملة على مفاوضات السلام في أفغانستان" مشددا خصوصا على أن العملية لا تزال في بداياتها. وتجري محادثات سلام بين طالبان والحكومة الأفغانية بعد اتفاق أبرم بين واشنطن والحركة المتمردة ينص على انسحاب الجيش الأمريكي بحلول منتصف 2021. وقال ماس "بعد نزاع مستمر منذ سنوات يجلس الطرفان إلى طاولة المفاوضات وباشرا النقاش بطريقة بناءة. ينبغي عدم وضع عوائق إضافية قد يفضي إليها انسحاب متسرع من أفغانستان".

وتنشر ألمانيا 1300 عكسري تقريبا ضمن قوة حلف شمال الأطلسي في أفغانستان.