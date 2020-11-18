وزير أميركي: لقاحا «فايزر» و«مودرنا» قد يحصلان على الموافقة قريبا

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أعلن أليكس عازار وزير الصحة والخدمات الإنسانية الأميركي، اليوم الأربعاء، أن اللقاحين المحتملين لشركتي «فايزر» و«مودرنا» ضد فيروس كورونا المستجد قد يحصلان على موافقة السلطات الأميركية المختصة تمهيدا لتوزيعهما في غضون أسابيع.

ويفتح منح الترخيص لاستخدام اللقاحين الطريق أمام بدء حملة تطعيم واسعة النطاق قبل نهاية هذا العام.

وقال مسؤولون، إن الولايات والمناطق الأميركية مستعدة للبدء في توزيع اللقاح في غضون 24 ساعة من الحصول على الموافقة التنظيمية اللازمة.

وتابع المسؤولون، أن متطلبات التخزين لن تكون عائقا يحول دون حصول جميع الأميركيين على اللقاح.

يأتي هذا التصريح بعد أن أكدت شركتا «فايزر» و«بايونتيك»، في وقت سابق اليوم الأربعاء، أن لقاحهما المشترك فعال بنسبة 95% للوقاية من مرض كوفيد - 19 بالاستناد إلى النتائج الكاملة لتجربة سريرية واسعة النطاق.

كانت النتائج الجزئية لهذه التجربة، التي نشرت الأسبوع الماضي، أظهرت فاعلية «تزيد على 90%». وفي التفاصيل، أصيب 162 من أفراد مجموعة تلقت لقاحا وهميا بمرض كوفيد - 19 في مقابل ثمانية فقط من أفراد المجموعة التي تلقت اللقاح الفعلي.

في بيان مشترك، قالت الشركتان، إن اللقاح التجريبي نجح بشكل جيد تقريبا بين مجموعة مهمة من السكان، وهم الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 65 عاماً، بمعدل فعالية يزيد على 94 بالمئة.

وأفاد البيان بأن النتائج جاءت في ختام المرحلة الثالثة للاختبار، والتي حقق خلالها المطورون أيضاً علامة بارزة في بيانات السلامة المطلوبة للحصول على ترخيص في حالة الطوارئ من جانب إدارة الغذاء والدواء الأميركية.

وأضاف أنه لم تتم ملاحظة أي مخاوف جدية بشأن السلامة خلال التجارب السريرية.

وستطلب الشركتان «في غضون أيام قليلة» ترخيصاً لتسويق اللقاح من الوكالة الأميركية للأغذية والعقاقير.

وتوقعت الشركتان توفير ما يصل إلى 50 مليون جرعة لقاح على مستوى العالم في عام 2020، ثم تصل إلى 1.3 مليار جرعة في عام 2021.

كانت شركة «مودرنا» أعلنت، الاثنين، أن لقاحها فعال بنسبة 94.5 في المئة بناء على بيانات مؤقتة من تجربة سريرية في مرحلة متأخرة.