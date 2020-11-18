رغم الإغلاق.. لبنان يسجل 2084 إصابة و13 وفاة بـ«كورونا»

سيف اليزيد - أحصت السلطات الصحية اللبنانية، اليوم الأربعاء، 2084 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وذلك رغم الإغلاق الشامل الذي دخل حيز التنفيذ منذ أيام.

بهذه الحصيلة اليومية الجديدة، يرتفع إجمالي الإصابات بالمرض الناجم عن العدوى بالفيروس إلى أكثر من 110 آلاف إصابة.

وذكرت وزارة الصحة العامة أنها سجلت 13 وفاة جديدة بالفيروس خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة، ما يرفع مجموع الوفيات إلى 852.

وبلغ عدد الحالات الحرجة 327 حالة، بحسب الموقع الرسمي لوزارة الإعلام المخصص لمتابعة أخبار فيروس كورونا، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 62528.

ويجري حالياً تنفيذ قرار بالإقفال التام للبلاد لمدة أسبوعين ابتداءً من 14 نوفمبر الجاري بناءً على توصية من المجلس الأعلى للدفاع.

واستثنيت من الإغلاق القطاعات الحيوية.

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