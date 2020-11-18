الديمقراطيون يعيدون انتخاب نانسي بيلوسي رئيسة لمجلس النواب

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- سيف اليزيد - اليوم 22:55
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أعاد الديمقراطيون في مجلس النواب في الكونجرس الأميركي، اليوم الأربعاء، انتخاب نانسي بيلوسي رئيسة لمجلس النواب لولاية جديدة.
ونشر المجمع الانتخابي الديمقراطي تغريدة على موقع «تويتر»، قال فيها «تهانينا لرئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي التي سمّاها الديمقراطيون مجدداً لتكون قائدتنا الشجاعة ورئيسة لمجلس النواب الـ117».
وتقود بيلوسي، البالغة 80 عاماً، المجمع الانتخابي الديمقراطي منذ عام 2003. ومن المرجح أن يحتفظ الديمقراطيان ستاني هوبر رئيس الغالبية وجيمس كلايبورن منسق الغالبية بمنصبيهما، وهما المنصبان الثاني والثالث في مجلس النواب من حيث التراتبية.
وسيتم التصويت، بشكل رسمي على رئاسة بيلوسي للمجلس، في قاعة مجلس النواب في يناير المقبل بعد الجلسة الافتتاحية للكونجرس الجديد، وقبل وقت قصير من تولي الرئيس الديمقراطي جو بايدن منصبه بوصفه الرئيس الـ46 للولايات المتحدة.
المصدر: وكالات
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