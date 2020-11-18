بوتين قلق من ارتفاع الوفيات الناجمة عن كورونا

سيف اليزيد - عبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، عن قلقه من ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقال بوتين، في مؤتمر عبر الفيديو مع كبار المسؤولين: «للأسف، عدد المضاعفات الخطيرة آخذ في الازدياد، الأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن معدل الوفيات آخذ في الازدياد».

تأتي تصريحات الرئيس الروسي بعد أن أعلنت السلطات الصحية في روسيا ارتفاعا قياسيا بلغ 456 حالة وفاة في يوم واحد في الوفيات الناجمة عن مرض كوفيد-19 الذي تسببه العدوى بالفيروس.

سجلت روسيا خامس أكبر عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا في العالم مع ما يقرب من مليوني حالة إجمالاً، وسط زيادة عدد الحالات الجديدة في الأشهر الأخيرة.

وأعلن بوتين جملة من الإجراءات للتصدي لهذه الزيادة.

وسجلت البلاد ما يقرب من 35000 حالة وفاة مرتبطة مباشرة بالمرض.

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