نتنياهو يجري مباحثات مع وزير الخارجية البحريني

سيف اليزيد - أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، مباحثات مع وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني.

ووصل الزياني، في وقت سابق اليوم، إلى إسرائيل في زيارة.

وأكد وزير الخارجية البحريني "حرص مملكة البحرين على الالتزام بالسلام كخيار استراتيجي، تنطلق من خلاله أطر المبادرات لتعزيز التعاون الدولي والاستقرار والسلام والازدهار بمنطقة الشرق الأوسط"، بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء البحرين الرسمية (بنا).

وأوضح وزير الخارجية، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نتنياهو ووزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، «ضرورة حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي وترسيخ السلام».

وأشار الزياني إلى أن قرار البحرين التاريخي بإقامة علاقات مع إسرائيل سيساعد على تعزيز السلام في الشرق الأوسط.

وأكد الزياني أن هذه الزيارة التاريخية ما هي إلا خطوة أولى نحو شرق أوسط أفضل وأكثر أمنا وازدهارا.

من جانبه، رحب رئيس الوزراء الإسرائيلي بوزير الخارجية والوفد البحريني، مؤكداً أن نتائج هذه الزيارة ونجاحها من شأنه أن يفتح آفاقاً أرحب للتعاون الثنائي المشترك بين مملكة البحرين ودولة إسرائيل.

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