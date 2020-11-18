عقوبات أميركية جديدة على إيران تطال مؤسسة تابعة للمرشد "خامنئي"

فرضت الولايات المتحدة، الأربعاء، عقوبات جديدة على عشرات من الكيانات والأفراد الإيرانيين من بينها مؤسسة تابعة للمرشد الإيراني علي خامنئي، وفقا لوزارة الخزانة الأميركية.



واستهدفت العقوبات التي تأتي كأحدث إجراء من واشنطن لزيادة الضغط على طهران، 9 أشخاص و49 كيانًا.



ومن بين المؤسسات التي طالتها العقوبات مؤسسة مصطفزافان، وهي مؤسسة يسيطر عليها المرشد علي خامنئي، فضلا عن وزير الاستخبارات الإيراني وعشرات الكيانات والأفراد الآخرين، وفقا لموقع الخزانة.



وقال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، إن واشنطن حرمت إيران من الوصول إلى 70 مليار دولار من عائدات النفط منذ مايو من العام 2018، متعهدا بمنعها من الوصول إلى 50 مليار دولار سنوياً.



وحذر بومبيو أن تخفيف الضغط على إيران خيار خطير، ويضعف حتما شراكات السلام في المنطقة ويقوي طهران فقط.



وانسحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب عام 2018 بشكل أحادي الجانب من الاتفاق المبرم بينها وبين القوى الكبرى، وأعاد فرض عقوبات اقتصادية قاسية على طهران.



وبحسب تقرير للمنظمة الدولية للطاقة الذرية الأسبوع الماضي، بات مخزون إيران من اليورانيوم المخصّب أعلى من المسموح به بموجب الاتفاق النووي، إن لجهة الكمية أو درجة التخصيب.

المصدر: وكالات