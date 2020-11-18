إعادة انتخاب بيلوسي لقيادة الحزب الديمقراطي في مجلس النواب

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 18 نوفمبر 2020 10:21 مساءً - منذ 3 ساعات رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي أعيد انتخاب نانسي بيلوسي لقيادة الديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي خلال الانتخابات الافتراضية التي جرت اليوم الأربعاء. وكتب الحزب الديمقراطي في حسابه على “تويتر”، ” مبروك لنانسي بيلوسي على انتخابها مرة جديدة لتكون قائدتنا الشجاعة في مجلس النواب، ومرشحتنا لمنصب رئيس مجلس النواب”. وبحسب الـ”CNN” فإن بقاء بيلوسي في منصبها كرئيس للمجلس هو دليل على مدى قوة قبضتها على الديمقراطيين في مجلس النواب حتى بعد أن تكبدوا خسائر مخيبة للآمال في انتخابات 2020.

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