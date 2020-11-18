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الدنمارك تقتل جميع حيوانات المنك المصابة بكورونا

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كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 18 نوفمبر 2020 10:20 مساءً - انت الان تقراء خبر الدنمارك تقتل جميع حيوانات المنك المصابة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت هيئة الطب البيطري والغذاء الدنماركية، أن جميع حيوانات "المنك" المصابة بفيروس والتي تعيش في مزارع الفراء قد قتلت.

 

ونشرت الإدارة البيطرية والغذائية الدنماركية، رسما بيانيا على موقع "تويتر"،  يوضح كيفية القضاء على حيوانات المنك المصابة بالفيروس ابتداء من 23 أكتوبر الماضي، وأضافت رسما بيانيا يوضح عدد المزارع التي قتلت فيها هذه الحيوانات.

وكانت الحكومة الدنماركية قد أعلنت مطلع الشهر الماضي أنها تخطط لإعدام ما يصل إلى مليون من حيوانات المنك التي تم تربيتها في مزارع الفراء لمنع المزيد من انتشار .

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