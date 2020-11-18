كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 18 نوفمبر 2020 10:20 مساءً - انت الان تقراء خبر إصابات كورونا في أوروبا تتراجع لأول مرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تراجع عدد الإصابات الجديدة بكوفيد-19 الأسبوع الماضي للمرة الأولى في أوروبا منذ 3 أشهر إلا أن الوفيات في المنطقة استمرت بالارتفاع، حسبما أظهرت بيانات نشرتها منظمة الصحة العالمية.

وأوضحت منظمة الصحة أن حوالي أربعة ملايين حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد سجلت في العالم خلال الأسبوع الذي انتهى الأحد فيما توفي 60 ألف شخص خلال الفترة نفسها.

ولا تزال أوروبا أكثر المناطق تضررا من الوباء وتخطى إجمالي عدد الإصابات فيها 15 مليونا الثلاثاء.

وسجل فيها الأسبوع الماضي 46 % من إجمالي الإصابات في العالم و49 % من الوفيات على ما أظهرت النشرة الأسبوعية حول انتشار الوباء الصادرة عن المنظمة العالمية.

وأشارت المنظمة إلى أن الإصابات لا تزال مرتفعة مع 1,84 مليون حالة جديدة لكنها شددت على أنه "للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر سجل الأسبوع المنصرم في المنطقة تراجعا بنسبة 10 % في الحالات الأسبوعية"، لكن في الوقت نفسه، سجلت أكثر من 29 ألف حالة وفاة في القارة الأوروبية بارتفاع نسبته 18 % مقارنة بالأسبوع الذي سبقه.

وأظهرت بيانات المنظمة أن النمسا سجلت أكبر ارتفاع في الحالات الجديدة في أوروبا الأسبوع الماضي بزيادة نسبتها 30 % مقارنة مع الأسبوع السابق.

وكانت القارة الأمريكية ثاني أكثر مناطق العالم تضررا، لكن الإصابات استمرت بالارتفاع فيها فضلا عن الوفيات.

وارتفعت الإصابات في هذه القارة بنسبة 40 % مع تسجيل أكثر من 1,45 مليون إصابة جديدة فيما زادت الوفيات بنسبة 11 % (19100 خلال سبعة أيام).

وسجلت أكثر من مليون من هذه الحالات الجديدة في الولايات المتحدة لترتفع الإصابات فيها إلى 11 مليونا تقريبا منذ بدء الجائحة.

والمنطقة الوحيدة التي شهدت تراجعا في الإصابات الجديدة والوفيات خلال الأسبوع الماضي هي جنوب شرق آسيا.

وتوفي في العالم أكثر من 1.3 مليون شخص جراء كوفيد-19 فيما أصيب 55 مليونا منذ بدء انتشار هذا الوباء في الصين نهاية العام الماضي بحسب تعداد لوكالة "فرانس برس" استنادا إلى مصادر رسمية.