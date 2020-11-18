كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 18 نوفمبر 2020 10:20 مساءً - انت الان تقراء خبر إثيوبيا تصدر مذكرات اعتقال بحق 76 ضابطا بتهم الخيانة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت السلطات في إثيوبيا مذكرات اعتقال بحق 76 من كبار ضباط الجيش بتهم الخيانة.

وقالت قناة "فانا" التلفزيونية التابعة للدولة اليوم الأربعاء، إن مذكرات الاعتقال بحق هؤلاء الضباط جاءت بسبب صلاتهم بزعماء منطقة تيغراي، وكانت قد شنت القوات الفيدرالية هجوما على حكومة تيغراي المحلية منذ أسبوعين.

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، أعلن صباح يوم أمس، انتهاء مهلة مدتها ثلاثة أيام، لاستسلام قوات ومليشيات إقليم تيغراي بشمال البلاد، بعد الصراع المسلح المستمر منذ أسبوعين.