من مطار العيون.. أمينتو حيدر تدلي بتصريحات معادية للوحدة الترابية للمملكة وتهاجم السلطات

أدلت الانفصالية أمينتو حيدر، اليوم الأربعاء، بتصريحات استفزازية تمس الوحدة الترابية للمملكة، وذلك من خلال مقطع فيديو سجلته وهي في مطار العيون.

حيدر، التي تعثر سفرها إلى جزر الكناري الإسبانية، أدلت بتصريحات تعادي الوحدة الترابية للمملكة، من قلب مطار العيون، مهاجمة السلطات المغربية، ومتهمة إياها بالتضييق عليها.

وكان الوكيل العام للملك، لدى محكمة الإستئناف بمدنية العيون، أعلن عن متابعة المشاركين في تأسيس منظمة انفصالية برئاسة أميناتو حيدر.

وأكد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعيون في بلاغ للرأي العام، أنه تبعا للأخبار المتداولة بشأن انعقاد ما سمي بالمؤتمر التأسيسي لـ “الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي”.

يشار إلى أنه منذ تأسيسها لما يسمى “الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي”، باتت حيدر موضوع لبحث قضائي أمرت به النيابة العامة، حسب ما أعلنه الوكيل العام للملك، لدى محكمة الإستئناف بمدنية العيون، في شهر شتنبر الماضي.

وقالت النيابة بأن هذا التحقيق سيترتب عنه اتخاذ الإجراءات القانونية الملائمة لحماية النظام العام وترتيب الجزاء القانوني على المساس بالوحدة الترابية للمملكة، بما يحقق الردع العام والخاص لضمان حماية المقدسات الوطنية.