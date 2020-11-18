“أمنيستي” تطالب المغرب بوقف الملاحقات ضد من عبروا عن آرائهم سلميا

رحبت منظمة العفو الدولية، بتبرئة القضاء المغربي، للناشط الحقوقي المعروف بجهة الشرق، عمر الناجي، بعد شكاية تقدم بها عامل إقليم الناظور ضده.
وقالت “أمنيستي” اليوم الأربعاء، إنها ترحب بتبرئة المدافع عن حقوق الإنسان عمر ناجي أمس، من تهم تتعلق بانتقاده لتعامل السلطات مع توزيع المساعدات اثناء جائحة كوفيد-19.
واستغلت المنظمة الحقوقية الفرصة، لمطالبة السلطات المغربية بتبرئة أشخاص آخرين، وقالت “نطالب السلطات المغربية بأسقاط جميع الملاحقات القضائية ضد الأشخاص الذين عبروا عن ارائهم سلميا”.
وكانت منظمات حقوقية، على رأسها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، قد تحدثت عن وجود اعتقالات متزايدة، خلال جائحة كورونا.
وباتت علاقة أمنيستي بالسلطات المغربية متوترة، واتهمها مؤخرا المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمساس باستقلالية القضاء المغربي، والتحريض على التأثير في قراراته، وذلك على خلفية نشرها بيانا دعت فيه الأشخاص عبر العالم إلى إرسال مناشدات للضغط على السلطات المغربية من أجل الإفراج عن الصحافي المغربي عمر الراضي.
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