نجمات لبنان يعايدن المغاربة في عيد الاستقلال

هنأ نجوم عرب، المغاربة، بمناسبة ذكرى 65 للاستقلال التي تحل اليوم الأربعاء، بواسطة تغريدات على حساباتهم بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وحرصت نجمات يجمعهن الانتماء لبلد واحد هو لبنان، على تهنئة المغاربة بذكرى استقلالهم، من بينهن هيفاء وهبي، ونجوى كرم، ونوال الزغبي، وإليسا.

وغردت نجوى كرم: “حلو الإستقلال لشعب بيِستحقّو وبيقدّر قيمة الحرّية”، أما هيفاء وهبي فكتبت في تغريداتها :”بمناسبة العيد الوطني المغربي الـ65، كل عام ومملكة المغرب وشعبها بألف خير”.

نوال الزغبي، غردت بدورها: “كل سنة ومملكة المغرب وشعبها الحبيب بألف خير بمناسبة”، في حين كتبت مايا دياب على حسابها :” هالحب كله للشعب المغربي مش صدفة.. شعب محب للحياة وللشعوب الأخرى يقدر الضيف، يستقبلنا أجمل استقبال ومنفتح على كل الثقافات تحية من قلبي للمغرب الحبيب”.

ولم تفوت إليسا المناسبة الوطنية المغربية، لتهنئة الشعب المغربي، مغردة:”كل سنة والمغرب بألف خير. تحية حب لكل الشعب المغربي اللي اشتقتلو وإلنا زمان ما اجتمعنا بسبب الظروف. بس انشاء الله الأزمة ستزول و نجتمع ونحتفل سويا. كل عام وأنتم بخير.