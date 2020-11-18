الأردن يعلن تسجيل 7933 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد

الأربعاء 18 نوفمبر 2020

أعلن الأردن تسجيل 7933 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد، اليوم الأربعاء، وهي أعلى حصيلة إصابات يومية منذ بدء الجائحة. وبذلك ارتفع إجمالي عدد الحالات في المملكة إلى 163,926 حالة، فيما يبلغ عدد الحالات النشطة 67,060 حالة.



وبلغ عدد حالات الشفاء لهذا اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات (4,629) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء (94,896) حالة. فيما سُجّلت 60 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 1,969 حالة.

وبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة 248 حالة، فيما غادرت 214حالة. المستشفيات بعد شفائها. ويبلغ إجمالي عدد الحالات التي تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً 2,134 حالة، منهم 473 حالة على أسرّة العناية الحثيثة.

وأجري اليوم 30,792 فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات 2,268,734 فحصاً، وبذلك تصل نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم إلى قرابة 25,8%.

ودعت وزارة الصحّة الجميع إلى الالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع سبل الوقاية، خاصة ارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من 20 شخصاً، واستخدام تطبيقات (أمان) و(صحتك)، ومتابعة الحملة التوعوية التي أطلقتها الوزارة للوقاية من عدوى فيروس كورونا وتشجيع الأفراد لحماية أسرهم ومجتمعهم.