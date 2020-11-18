شكرا لقرائتكم خبر عن 2.5 مليون إصابة بكورونا في أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أفاد المركز الإفريقي للوقاية من الأمراض والسيطرة عليها، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في دول القارة الإفريقية، بلغ مليون و 998 253 إصابةً. وأضاف المركز في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الوفيات بفيروس كورونا في دول القارة بلغ 48016 حالة وفاة.

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